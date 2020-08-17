МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Райффайзенбанк за первое полугодие 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО на 1,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 18,849 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.

Чистый процентный доход банка за отчетный период поднялся на 12,4% — до 30,53 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 23,895 миллиарда рублей, сократившись на 1,7%. Чистые комиссионные доходы выросли на 7,1% — до 9,531 миллиарда рублей благодаря росту доходов по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2020 года составили 1,293 триллиона рублей против 1,274 триллиона рублей на 31 декабря 2019 года. Собственные средства выросли до 195,743 миллиарда рублей на 30 июня со 176,671 миллиарда рублей на начало года. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам полугодия на 6,3% и достиг 852,584 миллиарда рублей.

Средства клиентов на 30 июня составили 997,052 миллиарда рублей, что на 4,4% выше уровня на конец 2019 года. Средства физлиц показали рост на 14,8%, до 475,35 миллиарда рублей, благодаря росту текущих счетов физлиц на 30,9%. Средства юрлиц снизились на 0,7% — до 443,126 миллиарда рублей на фоне снижения срочных депозитов на 27,8% и роста текущих счетов на 24,8%.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июля занимал 14-е место в российской банковской системе.