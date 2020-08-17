МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза в годовом выражении, до 1,619 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Прибыль до налогообложения составила 2,121 миллиарда рублей, сократившись в 2,7 раза. Операционные доходы упали на 23,9%, составив 6,893 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы увеличились в 2,5 раза, до 6,983 миллиарда рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 15,6%, составив 328,187 миллиарда рублей на 30 июня, обязательства — на 7,9%, до 236,524 миллиарда.

"По итогам первого полугодия текущего года мы видим улучшение динамики по прибыли — по сравнению с результатом первого квартала. В условиях пандемии мы продолжали бесперебойно финансировать строительство и наращивать портфель ипотечного кредитования", — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Артема Федорко. Он отметил, что выдачи проектного финансирования по итогам первого полугодия выросли в два раза по сравнению с началом года, а ипотечное кредитование — почти на 20%.

Банк "Дом.РФ" — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июня он занимал 28-е место в банковской системе РФ по объему активов (407,5 миллиардов рублей).