МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бывший зампредседателя правления коммерческого банка арестован по делу о хищении более 1 миллиарда рублей путем выдачи невозвратных кредитов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк; по информации источника РИА Новости, речь идет о топ-менеджере банка "Финансовый стандарт".

"Задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка, который, по версии следствия, совместно с другими работниками кредитного учреждения и руководителями подконтрольных организаций в 2014-2016 годах организовал хищение денежных средств путём выдачи невозвратных кредитов", — сказала Волк.

По ее словам, задержанному инкриминируется хищение более чем 1 миллиарда рублей. Впоследствии его арестовали.

По информации источника РИА Новости в оперативных службах, речь идет о бывшем топ-менеджере банка "Финансовый стандарт".

Полиция провела 27 обысков по делу. Были изъяты печати юрлиц и черновая документация.

Лицензия банка "Финансовый стандарт", согласно информации с сайта Центробанка, была отозвана в июне 2016 года. Решение было принято из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.