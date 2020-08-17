МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Межпромбанка продолжает судиться за зарубежные активы экс-бенефициара банка и бывшего сенатора Сергея Пугачева, задолжавшего кредиторам 75,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы.

"Продолжается судебная работа в целях обращения взыскания на виллы Пугачева С.В. во Франции и на острове Сен-Бартелеми", — говорится в определении. Находящийся в Карибском регионе остров Сен-Бартелеми, который называют "островом миллиардеров", входит в состав французских заморских территорий.

В судебном акте отмечается также, что в настоящее время осуществляются мероприятия по реализации принадлежащих Пугачеву объектов недвижимости "Олд Баттерси Хаус" и "Глиб Плейс" в Лондоне и "дополнительно проводится судебная работа в отношении особняка в поселке Горки-10 Московской области".

В связи с продолжающейся работой по наполнению конкурсной массы Межпромбанка суд по ходатайству АСВ продлил конкурсное производство в отношении этой кредитной организации до 7 февраля.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению АСВ обязал Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей в конкурсную массу. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безуспешно.