МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, курирующая розничный бизнес, планирует покинуть свой пост в октябре, кандидатуры на ее должность пока нет, сообщил РИА Новости источник в банке.

"Планирует, в октябре", — сказал источник, добавив, что пока кандидатуры на ее пост не обсуждались.

Кирсанова пришла в Сбербанк в 2014 году на должность управляющего директора департамента, с февраля 2017 года стала старшим управляющим директором розничного блока, затем занимала должность директора дивизиона "Эквайринг и банковские карты". В декабре 2018 года стала зампредом правления банка, куратором розничного бизнеса.