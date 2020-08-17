МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе наложенный нижестоящей инстанцией арест на имущество Александра Миракова, бывшего председателя правления и совладельца акционерного коммерческого инновационного банка "Образование", в пределах суммы 18,5 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу Миракова на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы. Обеспечительные меры суд принял в рамках обособленного спора о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольной кредитной организации.

Лицензию у банка "Образование" Центробанк отобрал в апреле 2017 года. Регулятор выявил недобросовестные действия руководства и собственников банка, выражавшиеся, в частности, в выводе активов, и усмотрел в действиях руководителей банка признаки его преднамеренного банкротства.

Введенная в банк временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Как сообщал ЦБ РФ, бывшее руководство "Образования" не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, была направлена регулятором в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР. О возбуждении уголовных дел потом не сообщалось.

Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом в июне 2017 года. Временная администрация тогда оценивала активы банка в 2,5 миллиарда рублей, а обязательства — в 21,7 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляла 19,2 миллиарда рублей. Конкурсным управляющим банка было утверждено АСВ. По данным ЦБ, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе РФ.