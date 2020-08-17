МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские банки с конца марта реструктуризировали физлицам кредитов на 715 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

"За период с 20 марта по 12 августа банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму 715 миллиардов рублей", — сообщил регулятор.

Всего банки получили 2,57 миллиона обращений за реструктуризацией, при этом число заявок продолжает сокращаться: с 30 июля по 12 августа от заемщиков получено 74 тысячи таких заявлений против 82 тысяч за период с 16 по 29 июля.

Кредитные организации за начало августа рассмотрели 97,1% поступивших заявлений граждан, 1,534 миллиона обращений было удовлетворено. Доля одобренных заявок сохранилась примерно на уровне прошлого мониторинга – 61,5% от рассмотренных. Отказы получены в 960,3 тысячи случаев.

Число обращений малого и среднего бизнеса об изменении условий кредитных договоров за период с 20 марта по 12 августа составило 140,5 тысячи заявок, при этом количество заявлений на реструктуризацию за период с 30 июля по 12 августа составило 1,6 тысячи против 1,7 тысячи за предыдущие две недели. Банками за все время было реструктуризировано 87,2 тысячи кредитов МСП на 728,8 миллиарда рублей.

Согласно информации, полученной ЦБ от 11 системно значимых кредитных организаций, в период с 20 марта по 7 августа количество фактически реструктурированных ими кредитов крупных юридических лиц превысило 3,2 тысячи ссуд, объем которых превысил 3,8 триллиона рублей, или 12% от совокупного кредитного портфеля.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам.