МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Альфа-банк изменил режим работы своих отделений в Белоруссии таким образом, чтобы сотрудники банка успевали вернуться домой до начала массовых акций без проблем с транспортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Мы вынуждены изменить режим работы отделений банка, чтобы обезопасить наших сотрудников и клиентов. Время работы отделений сокращено так, чтобы сотрудники банка успевали вернуться домой до начала массовых акций без проблем с транспортом (пробки из-за перекрытия улиц). Это также позволило избежать случайных задержаний правоохранительными органами сотрудников банка и клиентов", — сказали в банке.

Отмечается, что Альфа-банк в Белоруссии максимально перешел на "удаленку", а сотрудникам, которые поддерживают бесперебойную работу банка, оплачивается такси до дома. "Акции протеста в Минске, как это ни удивительно, проходят в "порядочном" режиме, без битья витрин в магазинах и мародерства", — подчеркнули в кредитной организации.

В Белоруссии с 9 по 11 августа наблюдались проблемы с доступом в интернет. "На банковскую деятельность проблемы с интернетом особо не повлияли. Возникли временные (минутные) перебои в работе интернет-поддержки в мобильных банках… и на сайте,… а также в мессенджерах Viber, Telegram. При этом оперативно работал контакт-центр Альфа-банка, коммуникация с потребителями поддерживалась 24/7. В приложении InSync совершались все необходимые платежи и переводы. Единственное, возникли определенные проблемы с "удаленкой", — отметила пресс-служба банка.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.