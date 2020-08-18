МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские банки будут сокращать программу кешбэка в случае, если для компаний из малого и среднего бизнеса удержат комиссию за прием платежей в размере 1%.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в министерство экономического развития, кредитные организации будут сокращать кешбэки с покупок в малых торговых точках. Помимо этого, при таком раскладе обслуживанием платежных терминалов займутся компании.

Сейчас в России эквайринг для МСП составляет в среднем 1,5-2,5%.

Для компаний, у кого годовой оборот не превышает отметку в 24 млн рублей, возможные дополнительные расходы увеличат на 3-5%. Это выгоднее, чем полученная экономия за счет снижения ставки эквайринга.

Прибыль от комиссии эквайринга направляется, в том числе, на программы лояльности для рядовых клиентов банков.

Ряд банков могут вовсе отказаться от кешбэка по картам, отмечает издание.