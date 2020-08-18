МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира: вчерашнее ралли акций Tesla увеличило состояние бизнесмена почти на 8 миллиардов долларов, до 84,8 миллиарда, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

"Предприниматель теперь является четвертым в списке богатейших людей мира после того, как акции Tesla в понедельник подорожали на 11%, закрывшись на рекордном уровне, в результате чего богатство Маска выросло на 7,8 миллиарда долларов", — пишет агентство.

В понедельник акции Tesla подорожали на 11,2% и достигли рекорда (1845,32 доллара), на закрытии торгов акции стоили 1835,64 доллара. Согласно данным агентства, Маск в результате сместил на пятое место президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, теперь первые четыре строчки рейтинга BBI занимают американцы.

На первом месте остается глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 миллиардов долларов, на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс, его капитал оценивается в 121 миллиард долларов. Третью строчку занял основатель Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов долларов). Состояние Илона Маска оценивается в 84,8 миллиарда долларов, Бернара Арно — 84,6 миллиарда.