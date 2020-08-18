МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банк России в ближайшие полтора года ждет увеличения числа нелегальных кредиторов как из-за изменений в регулировании, так и в связи с общими социальными тенденциями, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Мы сейчас ожидаем определенный рост нелегальных кредиторов, которые также будут активизироваться. Этот тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий. Объективно — полтора года, мы видим, точно будет возвращение нелегального кредитора", — сообщил он журналистам.

Директор департамента ЦБ отметил, что рост будет "связан в том числе с изменением регулирования, так же как и с общей социальной направленностью".

"По финансовым пирамидам, с одной стороны, люди деньги, которые могли вложить в финансовые пирамиды, проедали, но опять же — желание быстро заработать на что-то необходимое никуда не исчезает. Надо четко понимать, что мошенники на этом рынке идут от того, что хотят слышать их потенциальные жертвы. Всегда на рынке социального маркетинга мошенник предлагает то, что вы хотите услышать", — предупредил Лях.

В июле он сообщил, что Банк России в первом полугодии выявил 386 "черных кредиторов", 77 финансовых пирамид и 134 нелегальных форекс-дилера.