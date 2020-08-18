МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банк России отложил вопрос о введении института саморегулирования для банков, говорится в сообщении регулятора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прошлым летом заявила, что регулятор намерен обсудить с рынком варианты создания института саморегулирования в банковском секторе. Позднее она пояснила, что эта тема была поднята в связи с необходимостью защиты прав потребителей в условиях продажи банками сложных финансовых продуктов. Банк России даже разработал законопроект о саморегулировании на банковском рынке, однако в текущем году представители регулятора стали отмечать, что банки пока не готовы к такому нововведению.

"Регулятор отложил вопрос о введении института СРО для кредитных организаций", — отметили в ЦБ.

Однако из-за того, что на рынке существуют недобросовестные практики продажи финансовых продуктов и услуг россиянам регулятор по-прежнему планирует подготовить проект поправок в действующее законодательство о наделении себя полномочиями по установлению правил продаж и об ответственности за их нарушения для кредитных организаций — при реализации ими финансовых продуктов, как собственных, так и в качестве агента. Такие планы еще в мае анонсировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.