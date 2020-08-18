МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Количество выданных российскими банками кредитных карт в июле выросло почти вдвое по сравнению с карантинным апрелем, до 597 тысяч карт, при этом в годовом выражении сократилось на 39%, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"По предварительным данным "Объединенного кредитного бюро", банки в июле выдали примерно 600 тысяч кредитных карт, что на 27% больше, чем в июне, а также почти в 2 раза больше, чем в первый месяц карантина. Тем не менее, выдачи все еще на 39% меньше, чем в июле 2019 года", — говорится в сообщении.

Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам составил 40,9 миллиарда рублей: в годовом выражении показатель снизился на 49%, а в месячном — вырос на 27%.

Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей — на 14 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Средняя полная стоимость кредита снизилась на 1,6 процентного пункта, до 25,1% годовых.

"Выдачи кредитных карт продолжают постепенно возвращаться к уровням марта. Важно при этом понимать, что и до коронакризиса в этом сегменте выдачи были меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года на 10-15%. Таким образом, крайне маловероятно, что выдачи кредитных карт во втором полугодии смогут достичь показателей второй половины 2019 года", — цитируются в сообщении слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.