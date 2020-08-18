МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские банки выдали в июле 1,19 миллиона потребкредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сравнении с июнем показатель вырос на 8,2%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В июле 2020 года было выдано 1,19 миллиона потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказано в исследовании. При этом по сравнению с июнем в прошлом месяце компания отметила рост выдачи потребительских кредитов — на 8,2%.

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Свердловская область (-38,7%), Приморский край (-35,7%), Республика Татарстан (-35,6%), Алтайский край (-35,4%), а также Омская область (-34,0%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 26% и 30,6% соответственно.

Наибольшее количество потребкредитов в российских регионах было выдано в Москве (57,7 тысячи единиц), Московской области (53,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (46,3 тысячи единиц), а также республиках Башкортостан (39,3 тысячи единиц) и Татарстан (37,1 тысячи единиц).