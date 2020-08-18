МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. ВЭБ.РФ совместно с российскими коммерческими банками готов рассмотреть свое участие в финансировании проекта строительства Амурского газохимического комплекса по производству полимеров мощностью до 2,7 млн тонн в год. Проект, инициированный "Сибуром", направлен на расширение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, сообщает корпорация.

"Сибур"– стратегический партнер ВЭБ.РФ. При нашей поддержке профинансировано строительство крупнейшего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Благодаря этому проекту Тюменская область стала лидером среди субъектов РФ по показателю индекса промышленного производства по итогам января-мая 2020 года. Продукция "ЗапСибНефтехима" играет важную роль в замещении импорта полимеров и позволит создать российские аналоги иностранного ассортимента", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В конце 2019 корпорация подписала соглашение о финансировании Амурского газоперерабатывающего завода совместно с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов общим объемом 11,4 млрд евро. Одобренный объем участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта составляет до 500 млн евро. Предполагается, что Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод должен стать одним из звеньев технологической цепочки поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Проект позволит создать до 3 тысячи новых рабочих мест.

ВЭБ.РФ уделяет большое внимание развитию инфраструктуры в регионах России, особенно на Дальнем Востоке. В настоящее время корпорация рассматривает участие в финансировании 20 проектов в Дальневосточном федеральном округе общим объемом 1,6 трлн рублей, предполагаемый объем финансирования со стороны ВЭБ.РФ превышает 280 млрд рублей.