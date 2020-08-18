МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за второй квартал 2020 года увеличился на 2,9% и составил 4,33 триллиона рублей, говорится в обзоре Банка России "Тенденции рынка НПФ".

Объем пенсионных накоплений НПФ за второй квартал вырос на 2,5% и на конец июня составил 2,89 триллиона рублей, объем пенсионных резервов — на 3,6%, до 1,43 триллиона рублей. "Восстановление фондового рынка на фоне роста экономической активности позволило НПФ не только отыграть падение по итогам первого квартала, но и нарастить объем пенсионных средств", — отмечается в обзоре.

На фоне положительной динамики фондового рынка в портфелях пенсионных накоплений выросла стоимость вложений в корпоративные облигации и акции — на 7%, до 1,57 триллиона рублей, и на 4,7%, до 159 миллиардов рублей, соответственно. Доля корпоративных облигаций в структуре вложений пенсионных накоплений НПФ во втором квартале выросла на 2,3 процентного пункта и составила 54,3% на конец июня, доля акций — на 0,1 процентного пункта, до 5,5%. Доля государственных ценных бумаг в структуре пенсионных накоплений сократилась с 29,9% до 29,1%.

Реальный сектор по-прежнему преобладает в структуре вложений пенсионных накоплений НПФ, говорится в обзоре. Прирост стоимости вложений пенсионных накоплений в реальный сектор составил 7,2% при увеличении доли в структуре вложений на 1,6 процентного пункта, до 38,4%. Прирост стоимости вложений пенсионных накоплений в финансовый сектор составил 6,9%, доля в структуре вложений выросла на 0,9 процентного пункта — до 22,5%.

Доля госсектора в структуре инвестиций пенсионных накоплений НПФ во втором квартале сократилась с 31,6% на 31 марта до 30,8% на конец июня. В рамках анализа рассматриваются исключительно следующие классы активов: акции, облигации и ипотечные сертификаты участия.

"Несмотря на некоторое увеличение стоимости вложений пенсионных накоплений НПФ в активы банковской отрасли, основная доля вложений по-прежнему приходится на государственные ценные бумаги и нефтегазовую отрасль. Рост мировых цен на нефть после их обвала в марте 2020 года подтолкнул НПФ к наращиванию в течение отчетного квартала доли активов нефтегазовой отрасли", — сообщили в ЦБ.

НПФ во втором квартале перераспределяли пенсионные резервы в менее рисковые активы: за квартал на 6,4% выросли вложения в корпоративные облигации (до 686 миллиарда рублей) и на 4,7% — в государственные бумаги (до 164,3 миллиарда рублей). Доля корпоративных бондов в структуре вложений пенсионных резервов выросла на 1,3 процентного пункта, до 47,8% портфеля, доля госбумаг — на 0,1 процентного пункта, до 11,4%. Это вызвано в том числе тем, что НПФ начали готовиться к вступлению в силу с 1 января 2021 года новых требований к инвестированию пенсионных резервов, отмечают в ЦБ.