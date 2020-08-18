МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вероятное сокращение или обнуление кешбэка на покупки в небольших магазинах, о котором говорят банки, возможно – многие перейдут на другие инструменты повышения лояльности и продаж, считают опрошенные "Прайм" эксперты. В этой ситуации лучше экономить, нежели тратить время на поиски всевозможных маркетинговых инструментов

Любимый банками и их клиентами инструмент повышения продаж и лояльности – кешбэк – может стать менее выгодным. Его могут сократить для покупок в небольших магазинах, если власти примут решение ограничить эквайринговые комиссии для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в Минэкономразвития.

Кабмин рассматривает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" возможность ограничения комиссии за эквайринг для МСП на уровне 1%. Банки не готовы брать на себя эти расходы, поэтому намерены сокращать размер поощрения. Райффайзенбанк получил предупреждение за введение клиентов в заблуждение о кешбэке

"Как результат применения такого административного регулирования потребители переориентируются на осуществление покупок в торгово-сервисных предприятиях, не относящихся к категории МСП, что окажет негативное влияние на выручку МСП. Фактически это даст торгово-сервисным предприятиям, не относящимся к категории МСП, дополнительное конкурентное преимущество и позволит еще больше увеличить долю рынка, выдавливая с него игроков из сегмента МСП", — считают авторы письма.

По их мнению, экономия для предприятий, особенно с торговым оборотом менее 24 миллионов рублей в год, на комиссии за эквайринг будет примерно на 3-5% ниже, чем возникшие дополнительные расходы в связи с невозможностью банков предоставлять оборудование и проводить его обслуживание за свой счет.

СВЕРНУТЬ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись во мнениях относительно того, насколько вероятен скорый отказ банков от кешбэков или перекладывание расходов на малый бизнес.

В период пандемии ЦБ устанавливал предельную комиссию по эквайрингу для определенных отраслей в 1% (обычно составляет от 1,4% до 3%, в зависимости от отрасли и оборота). Соответственно, платежные системы пропорционально сократили интерчейндж (комиссия, причитающаяся банку-эмитенту карты), рассказал финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский. В таких условиях банки были вынуждены сворачивать программу кешбэков.

"В целом рынок двигается к сокращению эквайринговых комиссий: за это борются ритейлеры, да и среди банков идёт сильная конкуренция. Кешбэк привлекал пользователей переходить с наличных на безналичные расходы на этапе роста рынка, сейчас его роль в качестве драйвера роста рынка меньше: сказываются другие факторы, привычки населения, удобство использования бесконтактной оплаты. Поэтому в ближайшие 3-5 лет мы увидим существенный пересмотр программ лояльности для клиентов банков", — считает он.

ЛУЧШЕ СЭКОНОМИТЬ

Эксперты призывают отдавать себе отчет в том, что кешбэк — это все-таки инструмент маркетологов. Его главная цель – не порадовать потребителей, а повысить продажи и популярность банковских услуг, прежде всего, безналичной оплаты.

"Кто-то использует распродажи, кто-то акции "три по цене двух (одной)" и прочее, а тут кешбэк. Как любой маркетинговый инструмент, он предназначен для повышения продаж. А значит, как ни крути, интересны потребителя здесь вторичны", — говорит генеральный директор ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрий Протасовский.

По его мнению, реальную выгоду от этой программы может оценить только профессиональный покупатель. Это тот, кто отслеживает все акции, идет только в те магазины и покупает только те товары, которые продаются при помощи дополнительных маркетинговых инструментов (скидок и прочее).

"Это настоящий квест по городскому ритейлу. И если вы не один из таких профессионалов, просто живите и наслаждайтесь моментом. Но желательно, конечно, не тратить лишнее там, где можно сэкономить", — заключил он.

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