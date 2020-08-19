МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) дополнительно инвестировали в свое совместное предприятие на равных условиях 12 миллиардов рублей на развитие бизнеса, говорится в сообщениях сторон.

"Совместное предприятие в сфере транспорта и еды Сбербанка и Mail.ru Group получило от обеих сторон на равных условиях дополнительное финансирование в размере 12 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Инвестиции направят на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 года. Среди них — картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат" (75,6% консолидировано в мае) и другие активы.