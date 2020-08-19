МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость обслуживания потребительских кредитов в России оказалась дороже ставок по депозитам в среднем в 2,5 раза, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой на исследование аналитической компании FrankRG.

Как отмечается в исследовании, средние минимальные ставки по кредитам для граждан в 2020 году составили 9,3%. По вкладам — только 3,9%. В 2019 году разрыв был двукратным.

Как отметили изданию в Банке России, прямой корреляции между стоимостью кредитов и депозитов нет.

В течение 2020 года средняя рыночная ставка в розничном кредитовании на срок свыше одного года снижалась до 11,4%.

Опрошенные изданием эксперты признают, что такой разрыв не выглядит справедливым. При этом они отмечают, что действия банков оправдывают стремление максимально стабилизировать свое положение на случай усиления экономического кризиса.