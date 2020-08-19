МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В начале текущей недели в России оформили выдачу первого кредита, который обеспечен криптовалютой, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что кредит был выдан бизнесмену Михаилу Успенскому. Был заключен договор индивидуальной банковской ссуды, которую обеспечивают токены Waves.

В процессе структурирования кредита использован механизм условного депонирования (эскроу).

Кредит был выдан в Экспобанке.

"От планов по использованию Waves я не отказываюсь и продавать токены смысла не вижу, однако они не должны мертвым грузом лежать в кармане, а должны работать", — рассказал изданию бизнесмен.

Издание отмечает, что у россиян на руках уже накоплен достаточно приличный объем криптовалют. Это толкает инвесторов не только ожидать заработка на возможном росте крипты в цене, но и о других способах использовать такие активы.

По мнению опрошенных изданием юристов, такая сделка может быть легально структурирована в России, но в целом пока правовое поле для использования криптовалют н атерритории страны криптовалют все еще в зачаточном состоянии.