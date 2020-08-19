МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Только пять российских розничных банков, входящих в сотню крупнейших, в первом полугодии повысили ставки по вкладам, говорится в материалах Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что большинство банков (91 из 100) по итогам первого полугодия 2020 года понизило ставки. В пяти банках ставки увеличились, в четырех – остались на прежнем уровне", — обратили внимание аналитики.

В итоге, по данным агентства, средние ставки по рублёвым годовым вкладам на сумму до 1 миллиона рублей за первое полугодие уменьшились в РФ на 0,9 процентного пункта – до 4,9% с 5,8%. А средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам уменьшился на 1,1 процентного пункта, до 4,5% годовых с 5,6%.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ГРАЖДАН

Средний размер вклада россиян увеличился за первое полугодие текущего года на 4,5% и на 1 июля составил 180 тысяч рублей.

"Средний размер вклада физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) без счетов до 1 тысячи рублей на 1 июля 2020 года составил 180 тысяч рублей, увеличившись с начала года на 4,5%", — отмечает АСВ.

При этом средний размер вклада малых предприятий на 1 июля 2020 года составил 1,475 миллиона рублей, уменьшившись с начала года на 0,3%.

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в первом полугодии 2020 года продолжила увеличиваться — на 0,6 процентного пункта, до 91,3%. При этом доля Сбербанка в отчётном периоде выросла c 43,8% до 44%.

По данным ЦБ, россияне хранили на 1 июля в кредитных организациях 31,693 триллиона рублей.

БОГАТЫЕ БОГАТЕЮТ

Наиболее активно в первом полугодии текущего года как по объему, так и по количеству счетов росли крупные вклады россиян от 1,4 миллиона рублей.

"Наиболее активно в первом полугодии 2020 года росли крупные вклады физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей и свыше 3 миллионов рублей, которые увеличились на 7,6% и 7,4% по сумме и на 7,5% и 7,6% по количеству счетов соответственно", — сообщили в АСВ.

Вклады в диапазоне от 1 миллиона до 1,4 миллиона рублей, напротив, уменьшились на 3,8% по сумме и на 3,6% по количеству счетов. Эксперты объясняют это тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру к максимальной сумме страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей, в результате укрепления курсов основных иностранных валют в рублёвом выражении превысили порог и попали в категорию более крупных депозитов.

В то же время сбережения в размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей выросли на 3,1% по сумме и на 3,4% по количеству счетов, а небольшие вклады до 100 тысяч рублей уменьшились на 0,5% по сумме и на 0,7% по количеству счетов.

В результате доля депозитов в размере от 1,4 миллиона рублей до 3 миллионов рублей увеличилась до 11,3% с 10,9%, доля вкладов свыше 3 миллионов рублей – до 33,2% с 32,1%. Доля сбережений в диапазоне от 1 миллиона до 1,4 миллиона рублей уменьшилась до 11,4% с 12,3%, доля вкладов от 100 тысяч до 1 миллиона рублей – до 35,8% с 36,1%, доля депозитов размером менее 100 тысяч рублей – до 8,3% с 8,6%.