МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство России разрешило замглавы Минфина Владимиру Колычеву войти в состав набсовета Сбербанка на безвозмездной основе, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации распоряжении кабмина.

"Разрешить на безвозмездной основе заместителю министра финансов Российской Федерации Колычеву В.В. вхождение в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества "Сбербанк России", — сказано в документе.

Кроме того, правительство разрешило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на безвозмездной основе участвовать в деятельности набсовета крупнейшего российского банка.