МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка 21 августа обсудит кандидатов в новый состав и даст финальную рекомендацию о дивидендах за прошлый год, следует из материалов банка.

"Дата проведения заседания наблюдательного совета: 21 августа 2020 года", — сообщил банк.

Повестка набсовета включает в себя вопросы о распределении прибыли Сбербанка и рекомендации о размере выплачиваемых дивидендов за 2019 год, а также о внесении изменений в мартовский список кандидатов в новый состав набсовета, который должен быть утвержден на годовом собрании акционеров.

Кроме того, планируется рассмотреть итоги работы банка за первое полугодие текущего года по МСФО и финансовые результаты за январь-июль по РСБУ, заслушать отчет группы Сбербанка о рисках за второй квартал текущего года, актуализировать "аппетит к риску" банка и группы и обсудить метрики экосистемы за второй квартал.