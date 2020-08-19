МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Банк России с 19 по 30 августа проводит технические работы на официальном сайте, в связи с чем возможны замедления в его работе, говорится в сообщении регулятора.

"С 19 по 30 августа 2020 года возможны кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", — сказано в релизе.

Ранее технические работы на сайте ЦБ проводились в ночь с 7 на 8 июля. Они были связаны с системой быстрых платежей.