МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса и связанная с ней высокая волатильность курса рубля внесли существенные изменения в номинальную динамику кредитования российского банковского сектора в 2020 году.

Согласно данным Банка России, в апреле-июне 2020 года ссудный портфель банков в номинальном выражении снизился на 0,3%, против прироста на 6,3% по итогам января-марта. Номинальная динамика кредитования во втором квартале стала слабейшей со второго квартала 2019 года, столкнувшись с большим пакетом ограничительных мер из-за эпидемии и укреплением национальной валюты. Напротив, впечатляющий прирост первого квартала стал следствием валютной переоценки и мер поддержки экономики со стороны правительства. Таким образом, коронавирус достаточно сильно исказил статистику банковского сектора. Стоит отметить, что в июне были частично сняты коронавирусные ограничения, и большая часть компаний возобновили работу в докризисных масштабах. На этом фоне банковский судный портфель вырос на 1%, что может свидетельствовать об адаптации к новым реалиям и вероятном начале восстановления.

Номинальная динамика ссудного портфеля в целом по итогам первого полугодия была очень хорошей по меркам последних лет. Ссудный портфель банков, по данным Банка России, с начала года вырос на 6% в номинальном выражении, что стало наибольшим приростом с 2014 года, когда за первые шесть месяц ссудный портфель вырос на 8,4%. Стоит отметить, что заметную часть прироста первой половины 2020 года обеспечила валютная переоценка из-за ослабления рубля. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля

По оценкам экспертов РИА Рейтинг, реальный прирост ссудного портфеля составил 4,2%. В абсолютных величинах объем ссудного портфеля российских банков за январь-июнь увеличился на 4 триллиона рублей. Для сравнения, за январь-июнь 2019 года прошлого года ссудный портфель сократился 0,9 триллиона рублей.

Корпоративное кредитование набирает обороты, розничное – замедляется

Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2020 года характеризовалось достаточно высокими темпами прироста. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, в первой половине 2020 года вырос в номинальном выражении на 6,9%, что стало наибольшим приростом для этого вида кредитования с далекого 2014 года (тогда за шесть месяцев прирост составил 8,1%). Стоит отдельно отметить, что весь прирост первого полугодия произошел в 1 квартале 2020 года (7,8%), а во втором квартале банковский корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении сократился на 0,8%. Как уже упоминалось выше, динамика первого квартала стала следствием мер поддержки из-за коронавируса, в числе которых можно отметить рефинансирование и кредиты под льготные условия, а также положительная валютная переоценка. При этом из-за высокой доли валютных кредитов на данный вид кредитования существенное влияние оказала валютная переоценка. Реальные темпы прироста кредитов по итогам первого полугодия 2020 года составили 4,2% против прироста на 2,8% и 1,6% за шесть месяцев 2019 и 2018 годов, то есть даже в реальном исчислении динамика текущего года была хорошей.

Розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось достаточно невысокими темпами прироста по меркам последних лет. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился на 4,2%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 9,6%, а за аналогичный период 2018 года – на 9,2%. Таким образом, розничное кредитование достаточно сильно замедлилось относительно уровней кредитного бума 2017-2019 годов.

В квартальном разрезе динамика розничного кредитования в 2020 году также, как и корпоративного кредитования, отличалась достаточно сильно. Во втором квартале прирост розничного кредитного портфеля в реальном выражении составил только 0,5% против прироста на 3,7% в первом квартале. При этом темпы прироста второго квартала оказались слабейшими с середины 2016 года. В условиях эпидемии были введены ограничения на передвижения граждан, были закрыты часть отделений банков, а оставшиеся отделения работали с ограничениями, также была ограничена работа торговых центров и компаний, продукция которых не относится к средствам первой необходимости. Все эти факторы ограничили доступ к заемным средствам или необходимость в их получении. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале, на фоне снятия ограничений, темпы прироста розничного кредитования будет достаточно хорошим за счет отложенного спроса.

Межбанковское кредитование в первом полугодии 2020 года характеризовалось наибольшим приростом среди всех видов кредитования, хотя в двух предыдущих годах было аутсайдером. Согласно статистике, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 8,8%. Для сравнения, в 2019 и 2018 годах данный вид кредитования снижался, а темпы снижения составили 3,8 и 27% соответственно. Прирост данного вида кредитования отчасти объясняется значительной долей валютных кредитов, а также ростом внутригруппового кредитования на фоне коронакризиса.

Большая часть банков смогла нарастить кредитование

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 374 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 20 августа 2020 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом ссудного портфеля характеризовалось 208 банков (55,6% банков). При этом доля банков с приростом ссудного портфеля за год немного снизилась (в 2019 году 60%), но по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2018 и 2017 годов прирост ссудного портфеля наблюдался у 54% и у 49% банков соответственно.

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах 20 процентных пунктов (от 50% до 70%). В частности, наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались банки с 151 по 200 места (70%). У банков из ТОП-50 доля банков с приростом по итогам первого полугодия составила 68%. Ощутимо реже наблюдался прирост у банков с 51 по 100 места – 60%. У группы банков с 101 по 150 места доля банков с приростом составляла лишь 50%. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 392 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила 48%.

Крупные банки в первом полугодии 2020 года выдавали больший объем кредитов. Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия контролировали суммарный ссудный портфель на 64,3 триллиона рублей, что на 6,3% больше, чем у этих же банков на 1 января 2020 года. Еще более высокие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых увеличился на 7,1%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем суммарного ссудного портфеля за первое полугодие увеличился на 2,2%. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года снизился на 5,1%. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2020 года

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2020 году увеличилась на 0,6 процентных пункта до 88,8% на 1 июля 2020 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 94,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,1% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки – лидеры по росту кредитования

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в первом полугодии 2020 года, но лидерами рейтинга стали иностранные банки. Кредитный портфель у банков с иностранными акционерами в первом полугодии вырос на 7,3%, тогда как у государственных банков прирост составил 5,9%, а у частных банков – 4,8%. Значительный прирост ссудного портфеля иностранных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности, наибольший вклад внесли два банка: ЮниКредит Банк и РОСБАНК, за счет роста межбанковского кредитования.

Согласно результатам исследования, первая десятка банков в России в первом полугодии практические не изменилась. Семь наиболее крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам первого полугодия вырос на 22,5%. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 10-о места на 1 января 2020 до 9-о места в текущем рейтинге. Вторым, по оценкам РИА Рейтинг, по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его кредитный портфель вырос на 18,7%. С другой стороны, относительно невысокие темпы прироста среди крупнейших банков были у Банка ТРАСТ и Райффайзенбанка, ссудные портфели которых выросли только 0,9% и на 3,4%. Из-за этого Банка ТРАСТ опустился на две позиции и занимает 10-е место в текущем рейтинге, а Райффайзенбанк покинул первую десятку, теперь располагаясь на 12-й строчке.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем ссудного портфеля которого в первом полугодии 2020 году вырос на 1,4 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, объем кредитов на его балансе за шесть месяцев увеличился на 370 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в январе-июне стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Промсвязьбанк, кредитный портфель которых увеличился на 318 и 268 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом АЛЬФА-БАНК, его ссудный портфель вырос на 258 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался санируемый МИнБанк, объем кредитного портфеля которого в 2020 году уменьшился на 63 миллиарда рублей. Также значительное снижение ссудного портфеля наблюдалось у Россельхозбанк, у которого ссудный портфель снизился на 35 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ста крупных кредитных организаций в первом полугодии 2020 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которого вырос в 2,5 раза. Столь значительные темпы прироста позволили банку подняться на 45 позиции до 98-о места в рейтинге на 1 июля 2020 года. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал СЭБ Банк, кредитный портфель которого вырос почти в 2 раза, таким образом, банк смог занять 83-е место в рейтинге (+24 позиций). Третьим по динамике кредитного портфеля стал Банк Аверс, объем кредитов у которого вырос на 82% (+21 позиции, 68-е место). Впечатляющая динамика ссудного портфеля трех описанных выше банков стала следствием роста межбанковского кредитования. Стоит отметить, что еще шесть кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом портфеля более чем на 40% по итогам первого полугодия 2020 года.

Доля просроченной задолженности растет, за счет кредитов населению

Прирост объема просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2020 года был заметно меньше чем в 2019 году. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за январь-июнь увеличился на 6,1%, против прироста на 21% за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что с 2016 по 2018 годы прирост в первом полугодии варьировался от 3,5% до 5,9%. Таким образом, результат 2020 года в целом соответствует тенденции последних лет.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по розничному кредитованию за первое полугодие месяцев выросла до 4,7% (+0,4%). Доля просроченной задолженности корпоративному кредитному портфелю за шесть месяцев 2020 снизилась на 0,1% и на 1 июля составила 7,7%. Также снижение доли просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 1,4% (-0,1 процентного пункта).

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом просроченной задолженности характеризовалось чуть менее половины банков (182 банков).

Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной задолженности в первом полугодии 2020 года стал МИнБанк. Рост доли просроченной задолженности у него в значительной степени связан с ухудшением оценки качества кредитного портфеля юридических лиц. При этом доля просроченной задолженности банка по итогам первого полугодия выросла на 15 процентных пунктов до 51% на 1 июля 2020 года. На втором месте по росту просроченной задолженности среди крупнейших банков находится Таврический Банк, доля просроченной задолженности которого за полгода увеличилась на 6 процентных пунктов до 77,5%.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в третьем квартале реальная динамика ссудного портфеля будет позитивной. Во-первых, происходит дальнейшее снятие карантинных ограничений в регионах, как следствие, все большее число компаний возвращается к работе, что увеличивает спрос на заемные средства. Во-вторых, продолжают действовать меры поддержки и субсидирование процентных ставок по кредитам для некоторых заемщиков. В-третьих, вслед за снижением ключевой ставки до нового исторического минимума, рыночные ставки тоже, скорее всего, станут еще немного меньше, что активизирует кредитную активность.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2020 года в PDF-формате >>