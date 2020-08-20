МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по приобретению 72% в картографическом сервисе 2ГИС, еще 3% получило СП банка с Mail.ru, сообщает пресс-служба банка.

"По итогам сделки доля Сбербанка составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды — 3%. Основатели и менеджмент сохранили за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС", — говорится в сообщении.

При этом Сбербанк и 2ГИС утвердили дорожную карту на два года по совместным проектам. Цель — развитие технологической платформы, продуктов и сервисов, которые делают жизнь пользователей удобнее и помогают предпринимателям вести бизнес, указывают в банке. 2ГИС начал взаимодействовать с компаниями экосистемы банка и совместного с Mail.ru Group O2O-предприятия, среди первых интеграций — появление в геосервисе возможности узнать стоимость проезда и заказать такси "Ситимобил" и доставку Delivery Club.

В числе приоритетных направлений – развитие картографической платформы, которая поможет совершенствовать сервисы экосистемы и создавать новые продукты; запуск новых возможностей в геосервисе 2ГИС, в том числе маркетплейса; создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию 2ГИС в других мобильных приложениях и сервисах.