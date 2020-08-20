МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские банки за июль текущего года получили чистую прибыль в размере 131 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше показателя в предыдущий месяц, сообщает ЦБ в обзоре развития банковского сектора.

"В июле кредитные организации заработали около 131 миллиарда рублей (доходность на капитал – около 15% в годовом выражении) – данный результат выше среднемесячной прибыли в прошлом году (около 110 миллиардов рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти в два раза лучше результата июня", — сообщил регулятор, отметив, что в результате за январь-июль чистая прибыль составила 761 миллиард рублей.

Отмечается, что рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля, а также роста чистого процентного дохода и дохода по торговым операциям благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности.

Положительный финансовый результат после налогообложения в июле показали 258 банков, или 68% от общего количества банков на 1 августа, тогда как в июне таких банков было 245, или 63% от их общего числа. Существенный рост доли произошел за счет перехода финансового результата нескольких крупных банков в положительную зону после незначительного убытка в июне, пояснили в ЦБ.

Объем средств россиян в банках РФ в июле увеличился на 0,3%, средства компаний сократились на 0,2%.

"Средства юридических лиц сократились в июле на 54 миллиарда рублей (-0,2%) после существенного роста в июне (+1,6%). При этом снижалась только рублевая часть (-0,5%), в то время как валютная выросла (+0,5%)", — сказано в материалах.

Системно значимые кредитные организации показали слабую положительную динамику (+0,1%), тогда как у других крупных банков из числа топ-100 произошло снижение средств организаций (-1,4%), что частично было связано с переводом средств в доверительное управление в отдельных банках, пояснил регулятор. При этом сокращение средств юридических лиц было полностью компенсировано притоком по бюджетному каналу (+169 миллиардов рублей, или 3,8%).

"Средства населения в июле выросли на 110 миллиардов рублей (+0,3%), но не так существенно, как в июне (+1,9%). Приток вкладов в основном произошел за счет системно значимых кредитных организаций (+0,4%), тогда как в других банках из топ-100 прирост был менее существенным (+0,2%)", — отмечают в ЦБ.

В июле объемы выплат по государственной программе поддержки семей с детьми были незначительными в отличие от июня, когда, по оценкам Банка России, было выплачено около 290 миллиардов рублей за месяц. Поддержку вкладам оказывает также развитие проектного финансирования с использованием счетов эскроу, в том числе на фоне роста ипотеки: по итогам июля остатки на счетах эскроу увеличились на 80 миллиардов рублей, превысив 500 миллиардов рублей.

Кроме того, кредитование юридических лиц российскими банками в июле выросло на 1,6%, причём большую часть этого прироста обеспечили кредиты, выданные всего нескольким крупным компаниям.

"Корпоративный кредитный портфель вырос на значительные 684 миллиарда рублей (+1,6%), что существенно выше среднемесячного темпа 2019 года (+0,5%), но ниже рекорда марта этого года (+2,6%), когда компании остро нуждались в средствах на фоне ввода ограничительных мер. Однако большую часть июльского прироста обеспечили привлечения всего нескольких крупных корпоративных заемщиков", — отметил регулятор.

Другим заметным компонентом роста стали выдачи в рамках государственных программ поддержки, в том числе льготного кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств. В июле портфель в рамках этой программы вырос примерно на 40 миллиардов рублей.

При этом также прирост корпоративного кредитования был сконцентрирован в системно значимых кредитных организациях, где они выросли на 2,2%, в то время как у остальных банков из топ-100 портфели сократились на 0,8%.