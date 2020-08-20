МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Просроченная задолженность компаний в июле увеличилась на 8,6%, физлиц – на 2,5%, говорится в информационно-аналитических материалах Банка России "О развитии банковского сектора".

"В июле выросла просроченная задолженность корпоративных заемщиков на 246 миллиардов рублей, или 8,6%, что гораздо выше среднемесячного уровня 2019 года (около 0,4%)", — сказано в материалах.

Уточняется, что на счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заемщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора.

"Розничная просроченная задолженность тоже заметно увеличилась – на 21 миллиард рублей (+2,5%), а ее доля выросла до 4,8% с 4,7%. Для сравнения: среднемесячный рост розничной просрочки в 2019 году – первом полугодии 2020 года был на уровне 0,3%", — приводит данные регулятор.

Актуальные данные по доле проблемных и безнадежных ссуд будут доступны позднее. В июне этот показатель оставался относительно стабильным, незначительно увеличившись в розничных кредитах (до 7,8% с 7,7%), но снизившись в корпоративном портфеле (до 11,1% с 11,2%). Как отметил ЦБ, рост доли проблемных ссуд в розничном портфеле соответствует ожиданиям, и при этом он несколько сглажен за счет регулятивных послаблений.