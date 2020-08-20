ПЕКИН, 20 авг — ПРАЙМ. Власти Китая намерены постепенно расширять число городов для тестирования своей цифровой валюты DC/EP (Digital Currency Electronic Payment), которую разрабатывает Народный банк КНР (ЦБ), сообщило министерство коммерции КНР.

Ведомство на своем сайте опубликовало план всестороннего углубления инновационного развития сферы торговли услугами, в котором отмечено, что власти приняли решение увеличить число экспериментальных областей, где будут тестировать "цифровой юань". В их число вошли Пекин, Тяньцзинь и провинция Хэбэй, дельта реки Янцзы (регион включает Шанхай, развитые провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой), регион "Большого залива" (провинция Гуандун, Гонконг и Макао), а также ряд городов на западе и в центральной части Китая.

При этом местные СМИ сообщают, что несмотря на публикацию документа, власти все равно намерены продолжить в первую очередь продвигать цифровую валюту в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, Чэнду в провинции Сычуань, Сучжоу в провинции Цзянсу, в расположенной возле Пекина новой экономической зоне Сюнъань, а также на олимпийских объектах в Пекине и провинции Хэбэй, где будет проходить зимняя олимпиада в 2022 году.

Газета South China Morning Post приводит мнение эксперта Китайского университета политологии и права У Чанхая, который полагает, что Китай будет продвигать план развития DC/EP в том числе и для того, чтобы помочь нарастить трансграничное использование юаня.

По его мнению, "пилотные схемы привязаны к четырем городам, потому что ЦБ Китая крайне осторожен в вопросах безопасности, на данном этапе, когда еще не решены технические вопросы, связанные с безопасностью, нереально увеличивать масштабы экспериментальных городов".

Как сообщила газета "21 Шицзи Цзинцзи Баодао", в городе Шэньчжэнь в настоящее время проводится масштабное тестирование приложения электронного кошелька для "цифрового юаня", издание отмечает, что при помощи приложения можно пополнять электронный кошелек, снимать наличные, переводить с одного счета на другой, оплачивать покупки при помощи сканирования QR-кода.

Власти Китая пока не сообщали никаких определенных сроков относительно периода тестирования и начала использования цифровой валюты. Также пока непонятно, можно ли будет использовать эту валюту обычным людям в повседневной жизни, и нужно ли это, учитывая, что в стране крайне развиты и распространены платежные системы WeChat Pay и Alipay.

Согласно заявлениям Исследовательского института цифровой валюты Народного банка Китая, цифровая валюта Китая призвана заменить некоторые банкноты и монеты, и предназначена для использования при осуществлении мелких сделок в розничной торговле и общественном питании.

При этом глава института финансовых исследований Сунина Сюэ Хунъянь заявил Jiangsu Economic News, что "цифровой юань", конечно, может заменить наличные деньги, но не везде, потому что наличные деньги по-прежнему имеют преимущества для мелких операций, особенно в регионах, где технологии не особо развиты.

Ранее в китайских и иностранных СМИ неоднократно появлялись сообщения и предположения о том, что Китай, благодаря стремительному развитию технологий и большому вниманию правительства, может стать первой страной в мире, которая выпустит свою законную цифровую валюту.

В августе прошлого года заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай "близок" к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. Он говорил, что национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком (ЦБ).