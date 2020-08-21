МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские банки с начала лета текущего года стали предлагать своим клиентам возможность рефинансирования старых кредитов по заниженным процентам.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков Frank RG, число банков, которые готовы погасить старые долги за счет новых кредитов, в последнее время удвоилось.

Поясняется, что ситуация с рефинансированием кредитов изменилась не только в случае с ипотечными займами: банки начали активно предлагать выгодные условия по потребительским займам.

Основание: последовательное снижение Банком России ключевой ставки.

Если в мае 2020 года проценты по рефинансированию кредитов наличными были снижены только шестью российскими банками, то в июне и июле к ним присоединились еще восемь кредитных организаций.

По ипотеке снижение ставок началось еще раньше: в апреле.

"В условиях пандемии и последовавшего снижения реальных доходов населения заметно снизилось и качество входящего потока новых заемщиков, что повысило роль рефинансирования в формировании клиентской базы", — цитирует издание директора-руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина.

Банки отказывают в рефинансировании кредитов тем, у кого нет работы и кто не платит по имеющимся обязательствам.