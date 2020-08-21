МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 19 августа вырос до 110 миллионов долларов с 40 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 110 миллионов долларов против 40 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Приток в фонды акций, специализирующиеся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 40 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов неделей ранее. Это первая с начала мая неделя притока.

"Мы с позитивом смотрим на первую с начала июня неделю чистых притоков в фонды акций, ориентированные на Россию. Однако при более детальном рассмотрении становится очевидно, что результат был обеспечен целиком за счет притоков в RSX ETF (биржевой фонд VanEck Vectors Russia — ред.) в объеме 66 миллионов долларов, тогда как из фондов под активным управлением инвесторы забрали 33 миллиона долларов", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Общая картина на рынке акций указывает на улучшение динамики потоков – фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) отчитались о чистых притоках в размере 525 миллионов долларов (вторая неделя положительных потоков). Данные за прошедшую неделю можно считать позитивными, однако возможное отравление Алексея Навального и политический кризис в Белоруссии могут негативно повлиять на отношение инвесторов к российским активам", — отмечают аналитики.