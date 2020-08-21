МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров банка выплатить дивиденды за 2019 год в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей, следует из материалов банка.

Сумма будет распределена между владельцами трех типов акций, исходя из принципа выравнивания дивидендной доходности. Дивидендная доходность по каждому из типов акций составит 1,94% по отношению к средней цене одной обыкновенной акции банка за 2019 год на Московской бирже, указывает ВТБ.

При этом на дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано направить 10 миллиардов рублей, по привилегированным акциям 1 типа – 4,1 миллиарда рублей, по привилегированным акциям 2 типа – 6 миллиардов рублей.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому собранию акционеров передать капитал в Промсвязьбанк (ПСБ) в размере 4,4 миллиарда рублей вместо запланированных ранее 6,3 миллиарда, следует из материалов банка.

"Наблюдательный совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить 4,4 миллиарда рублей "специальных" дивидендов по привилегированным акциям 1-го типа из прибыли прошлых лет", — пояснил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его заявление приводит пресс-служба банка.

Эти дивиденды являются формой передачи капитала и связаны с передачей кредитных требований по обеспечению государственного оборонного заказа в другой уполномоченный банк. Ранее сообщалось, что сумма передаваемого капитала в ПСБ запланирована в размере 6,3 миллиарда рублей.

"Однако за несколько дней до наблюдательного совета были получены разъяснения ЦБ РФ, что расчет передаваемого капитала должен производиться исходя из учета гарантий как в целях минимизации резервов, так и в целях расчета RWA на стороне другого уполномоченного банка. Это привело к сокращению объемов передаваемого капитала с ранее скоммуницированных 6,3 миллиарда рублей до 4,4 миллиарда рублей", — пояснил Пьянов.