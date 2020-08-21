МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк России с 21 августа аннулировал лицензию московского банка "Славянский кредит" в связи с добровольной ликвидацией кредитной организации, сообщает регулятор.

"Банк России приказом от 21.08.2020 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Славянский кредит" (рег. № 2960, г. Москва)", — говорится в сообщении.

Основанием послужило ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, у банка достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 287-е место в банковской системе РФ.

Выплаты вкладчикам московского банка "Славянский кредит", у которого ЦБ РФ аннулировал лицензию, начнутся не позднее 4 сентября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся агентством не позднее 4 сентября 2020 года", — указывается в сообщении.