МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 14 августа составил 13,221 триллиона рублей против 13,11 триллиона на 7 августа, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 111,6 миллиарда рублей, или на 0,85%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.