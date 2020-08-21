МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Альфа-банк с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро в 0,1% от суммы, превышающей лимиты среднемесячного остатка, сообщила пресс-служба банка.

"С 1 сентября 2020 года в Альфа-банке изменятся условия обслуживания счетов в евро. Мы по-прежнему даем клиентам возможность держать средства на счетах в евро, однако вводим комиссию за обслуживание счета", — говорится в сообщении. До этого обслуживание счетов в евро в Альфа-банке было бесплатным.

Комиссия будет взиматься ежемесячно в размере 0,1% от суммы, превышающей остаток в 50 тысяч евро для премиальных клиентов и 5 тысяч евро для остальных. Размер комиссии составит не менее 10 евро и не более 100 евро.

В России действует запрет на отрицательные ставки по депозитам. При этом в прошлом году крупные банки опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них. Некоторые игроки даже ввели комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов-физлиц. Банк России еще в прошлом году обратил внимание, что в стране все больше распространяется практика взимания комиссий с клиентов банков за обслуживание таких счетов. Это позволяет банкам компенсировать разницу в ставках, объяснял регулятор.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По данным рейтинга РИА Новости, Альфа-банк на 1 июля занимал 5-е место в российской банковской системе с активами в размере 4,037 триллиона рублей.