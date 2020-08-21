МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Сбербанка в пятницу могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение, причину устанавливают, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

"В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему "Сбербанк онлайн". Наши специалисты выясняют причину данных затруднений", — сообщил сотрудник колл-центра.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения — число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы со входом в систему.