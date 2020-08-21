МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", запланировал подписание соглашений на 100 миллиардов рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщила пресс-служба банка.

Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

"В этом году мы рассчитываем подписать соглашения в рамках форума на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей. Среди наиболее знаковых направлений можно выделить увеличение финансирования двигателестроительной отрасли, заключение соглашений для достижения целей национальных проектов "Здравоохранение", "Создание комфортной городской среды", а также финансирование реализации масштабных инфраструктурных комплексных программ", — приводит пресс-служба комментарий председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой.

Новикомбанк традиционно принимает участие в форуме. В 2019 году в рамках мероприятия банк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей.