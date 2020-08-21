МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сбербанк устранил затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в "Сбербанк онлайн", а также проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме", — сообщили в банке.

Ранее в пятницу в колл-центре банка сообщили, что некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, клиенты банка около 12.00 мск начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения — число жалоб превысило 900. Большинство пользователей жаловались на проблемы с входом в систему.