МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО за первое полугодие 2020 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 592 миллиона долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Прибыль до налогообложения составила 745 миллионов долларов, увеличившись в 2,2 раза. Комиссионные доходы сократились на 2,9%, до 731 миллиона долларов, комиссионные расходы — на 17,6%, до 234 миллионов долларов.

Кредитный портфель до вычета резервов сократился с конца прошлого года на 3,8% и на 30 июня составил 38,345 миллиарда долларов. Корпоративный кредитный портфель с конца прошлого года сократился на 4,5%, до 28,063 миллиарда долларов, розничный кредитный портфель — на 1,5%, до 10,282 миллиарда долларов.

Совокупные активы банковской группы с конца прошлого года сократились на 7,9%, до 54,742 миллиарда долларов, обязательства — на 9,4%, до 46,495 миллиарда долларов.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.