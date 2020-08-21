МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Маргарита Горчакова. Новые поправки в закон об ОСАГО с 24 августа позволят страховщикам вводить дополнительные факторы, которые сделают ценообразование более индивидуальным для каждого водителя, однако опрошенные РИА Новости компании рассказали, что с осторожностью подходят к нововведениям и хотят не допустить резких колебаний тарифа.

С 24 августа 2020 года базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля. Страховые компании смогут учитывать личностные характеристики водителей, в том числе нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, и повышать тариф для тех, кто провоцирует аварии.

Точного списка таких факторов нет — страховые компании вправе на основе своей статистики сами определять, что может оказать влияние на тариф. В то же время ЦБ определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут — это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.

У многих страховщиков уже есть опыт работы с личностными факторами в каско. В этом виде используется принцип "каждый клиент платит за свой риск", отметили в компании "Согласие". О наличии отлаженной системы в каско рассказали и в "РЕСО-Гарантии". Однако стоит помнить, что, в отличие от каско, в "автогражданке" существует тарифный коридор, установленный Банком России, и за его рамки выходить нельзя. Сейчас он составляет 2746-4942 рубля, а с 24 августа он расширится еще на 10% вверх и вниз.

"Поэтому останутся ситуации, когда хорошие клиенты дотируют тариф аварийных, но масштаб этой дотации сильно снизится", — говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Андрей Ковалев. Именно с феноменом того, что сейчас в ОСАГО аккуратные водители вынуждены "доплачивать" за аварийных, и борется поэтапная реформа этого вида страхования.

НА ФРОНТЕ ОСАГО БЕЗ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

"Первое и самое основное, что получат не только страховщики, но и водители — это возможность устанавливать и получать более персонализированный тариф. Например, мы планируем использовать фактор марки/модели, а также фактор семейного положения страхователя. Для ряда автовладельцев возможность учета новых факторов, конечно, окажет положительный эффект, так как цена станет ниже, но будут и те автовладельцы, для которых цена вырастет", — отметили в "Страховом доме ВСК".

Существенных изменений страховщик пока не ожидает, более половины автовладельцев при приобретении полиса ОСАГО заплатят стоимость примерно такую же, которая и была до нововведений.

Больших изменений на первых порах не прогнозируют и в "Ингосстрахе" — там говорят, что тарифы в среднем изменятся незначительно, хотя большинство водителей все же получит скидку. Далее в компании хотят наращивать скидку для "хороших" автовладельцев и заметно увеличивать надбавку для "плохих". В компании "МАКС" на начальном этапе тоже решили подойти к вопросу с максимальной осторожностью.

"Поэтому планируемые изменения будут вводиться постепенно, через тестовый период с тщательным анализом обратной связи от наших потребителей. Эта осторожность касается не только рисковой группы водителей, но и аккуратных, поскольку в любом случае есть затратная сторона в ОСАГО, и полис не может быть бесплатен", — пояснил агентству замначальника управления методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК "МАКС" Александр Щербаков.

В "Югории" отдельно отметили, что рост расценок в справочниках запчастей и рост курса доллара уже увеличили среднюю выплату по страховым случаям на 9% с начала года, согласно подсчетам компании. "Но в любом случае второй этап реформы либерализации тарифов мы планируем провести без резких колебаний", — говорит гендиректор страховщика Алексей Охлопков.

"В любом случае резких изменений в тарификации на начальном этапе мы точно не планируем", — поддержал коллег по рынку заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

КОМУ ПОВЕЗЕТ?

Некоторые страховщики уже сделали предварительные расчеты, какая доля клиентов в их портфелях может получить скидки, а какая – надбавки. Так, например, в "Согласии" рассказали, что цена на ОСАГО для половины ее клиентов может снизиться, а для 10-20% повыситься. Причем аккуратные водители заплатят в среднем на 15% меньше, а максимальное снижение стоимости может составить 30%.

В ВСК подсчитали, что примерно 60% клиентов не почувствуют изменений по тарифам, а для остальных в равных долях тарифы будут как повышены, так и понижены. При этом итоговое изменение среднего тарифа по компании прогнозируется на уровне плюс-минус 1%. "АльфаСтрахование" рассчитывает, что новое законодательство поможет снизить стоимость полиса для более чем 70% автовладельцев.

В любом случае водителям пора обратить внимание на свое поведение на дороге. Большинство страховщиков намерены при тарификации учитывать нарушения правил дорожного движения. Так, в "Росгосстрахе" будут ориентироваться на штрафы за нарушение ПДД, на факт привлечения к административной и уголовной ответственности, повлекшем лишение права на управление транспортными средствами, на участие в ДТП в качестве виновника.

В "Согласии" также обещали учесть неоднократные грубые нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости более, чем на 60 км/ч. Кроме того, в компании обратят внимание на модель транспортного средства. Директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" Денис Макаров также назвал нарушения ПДД и частоту ДТП среди стандартных факторов. По его словам, изменения в закон позволят тщательнее оценивать тариф для каждого клиента.

"Раскрывать критерии мы не можем — наше ноу-хау, но можем отметить, что часть факторов может быть даже совсем нелинейно связана с риском аварийности, но по совокупности характеристик приводить к росту или падению вероятности наступления ДТП, согласно накопленной статистике", — резюмировал Макаров.