МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка подтвердил рекомендацию о выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

"В конце концов было принято решение поддержать то решение, которое было принято на нашем наблюдательном совете в июне, о выплате 50%-ных дивидендов, в размере 422 миллиардов рублей. И за всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, за всю историю корпоративного рынка России ни одна компания ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды", — рассказал он. Цены акций Сбербанка перешли к росту после заявлений Грефа о величине дивидендов

"Мы пошли на это в силу того, что мы пониманием, что у нас достаточность капитала во всех сценарных планах превышает установленный минимум в 12,5%, который мы сами для себя установили, ну и, конечно, он очень далек от того нормативного минимума, который установлен регулированием Центрального банка", — пояснил Греф.

Набсовет Сбербанка в марте рекомендовал рекордные дивиденды за 2019 год, в размере 18,7 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО. Однако уже в апреле банк объявил, что "финальная рекомендация" будет вынесена в мае, а позже набсовет по дивидендам был сдвинут и вовсе на вторую половину августа.

Греф в мае говорил, что размер дивидендов будет зависеть от последствий коронавируса, но вероятность выплаты в 50% прибыли по МСФО остается. В конце июля финдиректор банка Александра Бурико заявила, что по-прежнему планируется выплатить дивиденды за 2019 год в 50% прибыли по МСФО.