МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка утвердил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и замглавы Минфина Владимира Колычева кандидатами в свой новый состав, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"В состав кандидатур членов наблюдательного совета был также включен вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко и заместитель министра финансов Российской Федерации Владимир Колычев", — сказал Греф на пресс-конференции.

Он уточнил, что всего в списке кандидатов в новый состав набсовета для избрания на годовом собрании акционеров 14 человек на 14 мест.