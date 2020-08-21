МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за первое полугодие 2020 года составила 7,4 миллиарда рублей, сократившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

Чистый процентный доход за первое полугодие увеличился на 30% год к году, до 32,3 миллиарда рублей, за счет органического роста объемов бизнеса и консолидации Связь-банка. Чистый комиссионный доход вырос на 24%, до 9,7 миллиарда рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по банковским картам.

Операционный доход увеличился на 52%, до 50,9 миллиарда рублей, что "обеспечено как ростом регулярного бизнеса ПСБ, так и положительной переоценкой ценных бумаг во втором квартале 2020 года", указывает банк. Кроме того, в отчетном периоде банк получил единовременный доход в размере 7,6 миллиарда рублей по мировому соглашению с НПФ (конвертация депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной).

Активы банка с начала года увеличились на 2%, до 2,209 триллиона рублей по состоянию на 1 июля 2020 года. Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение в отчетном периоде увеличился на 17% и составил 1,259 триллиона рублей. По состоянию на 1 июля 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 22%, до 876 миллиардов рублей, объем портфеля МСБ и розницы — на 9% каждый, до 109 миллиардов рублей и 269 миллиардов рублей соответственно.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 2%, до 1,72 триллиона рублей. Объем средств на счетах корпоративных клиентов составил 899 миллиардов рублей. Средства клиентов МСБ выросли на 11%, до 283 миллиардов рублей, розничных клиентов — на 3%, до 538 миллиардов рублей.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.