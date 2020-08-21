МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка по итогам годового собрания покинут все четыре человека из руководства ЦБ, которых заменят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, а также президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, следует из материалов крупнейшего российского банка.

Его набсовет в пятницу утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на собрании, которое пройдет 25 сентября в форме заочного голосования. В списке 14 кандидатов на 14 мест, то есть ожидается, что все выдвинутые будут избраны.

В том числе свои кресла должны сохранить бывший глава Банка России, сейчас советник председателя Сергей Игнатьев (возглавляет набсовет с 2002 года), помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, зампред банка Белла Златкис, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, интернет-инвестор Леонид Богуславский, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс.

А руководство ЦБ, исходя из итогового списка кандидатов, набсовет банка покинет. Сейчас их там четверо: первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Валерий Горегляд и начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова.

Их замена происходит в результате смены контролирующего акционера. В начале апреля Минфин закрыл сделку по приобретению у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, а в конце месяца стороны подписали акционерное соглашение, согласно которому правительство теперь сможет выдвигать в набсовет банка не более четырех кандидатов, в том числе одного служащего ЦБ, и только одного кандидата из числа топ-менеджеров банка.