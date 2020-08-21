МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ряд крупнейших российских банков пока не собирается вводить комиссию за обслуживание счетов в евро, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

В России действует запрет на отрицательные ставки по депозитам. При этом в прошлом году крупные банки опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них. Некоторые игроки даже ввели комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов-физлиц. Банк России еще в прошлом году обратил внимание, что в стране все больше распространяется практика взимания комиссий с клиентов банков за обслуживание таких счетов.

Так, с 1 января этого года Росбанк взимает комиссию в размере 1% годовых, если среднемесячный совокупный остаток на счете превышает 100 тысяч евро. А ранее в пятницу Альфа-банк сообщил, что с 1 сентября введет комиссию за обслуживание счетов в евро в 0,1% от суммы, превышающей остаток в 50 тысяч евро для "премиальных" клиентов и 5 тысяч евро — для остальных. Размер комиссии составит при этом не менее 10 и не более 100 евро.

Ряд других кредитных организаций из топ-35 сообщил агентству, что не взимают комиссию за обслуживание счетов в евро, а некоторые заверили, что и не планируют менять эти условия.

Так, бесплатное обслуживание счетов в евро в банке "Тинькофф", Сбербанке, Райффайзенбанке. Такие же условия в Совкомбанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках "Возрождение" и "Дом.РФ", кроме того, эти кредитные организации не планируют вводить комиссии.