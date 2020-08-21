МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле третий месяц подряд наращивали вложения в драгоценные металлы: за прошлый месяц они подскочили сразу на 40,5% и на 1 августа достигли исторического максимума в 449,9 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.

При этом в рублевом выражении увеличение составило рекордные 129,8 миллиарда рублей. Предыдущий подобный сильный скачок наблюдался в августе 2019 года, когда такие вложения выросли сразу на 84,8 миллиарда рублей.

В пересчете на золото эти инвестиции кредитных организаций выросли на 17,2 тонны, или на 21,4%, до 97,7 тонны.

Банки РФ начали сокращать вложения в драгметаллы, в перерасчете в золото, в ноябре прошлого года — тогда они продали сразу 15,2 тонны, а следующие пять месяцев они стабильно продавали по 3,5-4,6 тонны золота. В результате за ноябрь 2019 года — апрель 2020 года банки в совокупности продали 35,7 тонны золота. Но в мае они вновь начали наращивать свои вложения в золото, увеличив запасы на 6,2 тонны, а в июне — ещё на 0,9 тонны.

Сам ЦБ РФ накануне сообщил, что в июле четвертый месяц подряд не закупал золото, в результате чего на 1 августа его запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны. При этом стоимость золота в резервах за июль выросла на 13,5%, до 144,3 миллиарда долларов, а его доля в международных резервах увеличилась до рекордных 24,4% с 23%.