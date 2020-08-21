МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Валютные вклады россиян в банках по итогам июля составили 89,606 миллиарда долларов, увеличившись за прошлый месяц всего лишь на 0,05%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных. Опрошенные РИА Новости эксперты объясняют это отсутствием интереса к покупке валюты на фоне низких процентных ставок.

По состоянию на начало 2020 года российские вкладчики хранили в кредитных организациях средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года забрали из банков 8,3 миллиарда долларов.

Однако в мае россияне стали активно возвращать валюту на вклады в банки — тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов, а в июне валютные вклады увеличились на 593 миллиона долларов. В июле же валютные средства россиян в банках подросли на незначительные 48 миллионов долларов.

Директор по инвестидеям БКС Константин Черепанов отметил, что стагнация валютных депозитов объясняется низкими процентными ставками. "Вкладчики не торопятся нести деньги в банки, когда ставки по валютным вкладам равны нулю", — подчеркнул он.

Так, по последним данным ЦБ, средняя ставка по долларовым вкладам до одного года, включая депозиты "до востребования", в июне находилась на уровне 0,45%, а свыше одного года — 0,72%. Ставки по краткосрочным вкладам в евро в июне были на уровне 0,09%, а свыше одного года — 0,38%.

Большой целесообразности в размещении валюты на вкладах сейчас нет, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Ставка находит на крайне низком уровне, запасы наличности, скорее всего, распределены населением между вкладами и наличностью, с учетом восприятиями ими текущих рисков потребности в валюте. Кроме того, ситуация на валютном рынке относительно стабильна, что ведет к отсутствию интереса к дополнительной покупке валюты", — указывает он, добавляя, что низкий интерес к валютным вкладам в ближайшее время сохранится.