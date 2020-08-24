МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в июле выдали россиянам 1,38 миллиона займов, что на 11,9% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В июле 2020 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 1,38 миллиона единиц. Это на 5,7% больше, чем было выдано в предыдущем месяце. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле 2020 года количество выданных микрозаймов, напротив, несколько снизилось – на 11,9%", — сказано в исследовании.

По данным НБКИ, наибольшее количество микрозаймов в российских регионах было выдано в Москве (67,5 тысячи единиц), Московской области (59,8 тысячи), Краснодарском крае (51,9 тысячи), а также в Свердловской (50 тысяч) и Кемеровской (47,3 тысячи) областях.

"Сегмент займов "до зарплаты" продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной 2020 года, связанной с "карантинными" мероприятиями. Процесс идет постепенно, достаточно умеренными темпами. Обращает на себя внимание тот факт, что в июле самыми высокими темпами выдача микрозаймов росла в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны – Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако о полном восстановлении рынка займов "до зарплаты" говорить пока преждевременно", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в июле 2020 года по сравнению с апрелем текущего года продемонстрировали Москва (+13,6%), Московская область (+12,4%), Санкт-Петербург (+12,4%), Нижегородская область (+8,4%) и Ставропольский край (+8%). В то же время единственным регионом, в котором было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Архангельская область (-0,1%).