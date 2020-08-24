МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне 3% годовых, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство внесло изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых", — сказал он.

Премьер-министр также отметил, что льготный период кредитования увеличен с 3 до 9 месяцев после окончания учебы, так выпускники смогут найти работу, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.

"Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода. Отмечу, что ставка в 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу – для этого им надо подать соответствующее заявление в банк", — подытожил глава правительства.