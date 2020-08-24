МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Количество клиентов — физических лиц на брокерском обслуживании во втором квартале 2020 года увеличилось на 970 тысяч, или на 19,4% в сравнении с первым кварталом, и приблизилось к 6 миллионам человек, говорится в сообщении Банка России.

"Массовый приток частных инвесторов вызван в основном снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением доходности депозитов, а также восстановлением фондового рынка после волатильности в первом квартале", — отмечают в ЦБ.

Выросла и доля активных клиентов на брокерском обслуживании — до 17,3% с 16,5% в первом квартале. Число клиентов на доверительном управлении тоже выросло — на 2,9%, до 400,7 тысячи лиц.

Совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо во втором квартале 2020 года составила 69,9 триллиона рублей (рост более чем на 3 триллиона рублей, или 4,7%). Основной объем учитываемых депозитариями ценных бумаг — долговые инструменты, на долю которых приходится 58% общей стоимости учитываемых ценных бумаг. Во втором квартале больший рост по сравнению с долговыми инструментами показали акции и депозитарные расписки. Их стоимость увеличилась на 1,6 триллиона рублей, или 6,2%, в то время как рыночная стоимость долговых бумаг во втором квартале года увеличилась на 789,7 миллиарда рублей, или 2%.

К концу квартала число открытых индивидуальных инвестиционных счетов составило 2,386 миллиона единиц, увеличившись на 17,5%. За квартал общий объем активов на ИИС вырос на 13,1%, до 245,9 миллиарда рублей, из них 69% (168,8 миллиарда рублей) лежат на брокерских счетах. Основную часть активов брокерских ИИС составляют акции, депозитарные расписки и облигации. При этом средний размер брокерского ИИС снизился до 80 тысяч рублей, в то время как средний ИИС в доверительном управлении вырос до 292 тысяч рублей.

"Концентрация в отрасли по-прежнему сохраняется на высоком уровне: на пять крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг по количеству брокерских ИИС приходится 92,1% счетов (+1,1 процентного пункта) или 1,9 миллиона счетов, а на пять крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг по стоимости активов брокерских ИИС — 76,1% активов (+1,1 процентного пункта) или 128,4 миллиарда рублей", — говорится в материалах ЦБ.